Sorrento, abusi edilizi area demaniale Marina Piccola: parte esposto al Comune

Abusi a Marina Piccola, area portuale demaniale, a Sorrento. Questo è l’argomento principale di un esposto che sarebbe stato presentato al Comune di Sorrento in questi giorni. Il condizionale, in questo caso, è d’obbligo, in quanto, come diversi altri nostri colleghi illustri hanno ravvisato, resta da chiarire e stabilire la veridicità di un documento che è stato scritto su carta intestata di un’associazione chiamata “Associazione Sorrento Libera e Solidale – Coordinamento Penisola Sorrentina”, senza che sia riportata la sede legale.

Una premessa doverosa per un qualcosa che è comunque interessante, specialmente se verrà stabilito che l’esposto è realmente un documento ufficiale.

Ecco il testo completo:

Oggetto: esposto al fine dell’accertamento di fatti e/o circostanze, lesive della pubblica utilità o interesse, in località Marina Piccola nel comune di Sorrento.

Premesso che:

in località Marina Piccola – Porto di Sorrento – da anni ci sono varie situazioni di palesi incongruenze, sul piano urbanistico e immobiliare, in ambito demaniale, per non dire di vere e proprie illegalità ed illegittimità di occupazione di aree demaniali pubbliche.

Situazioni ben note a tutti, in modo particolare alle varie “autorità” competenti in materia di controllo e gestione delle stesse aree demaniali pubbliche. Autorità o enti deputati al rilascio o revoca di atti o provvedimenti autorizzativi.

I fatti, che vogliamo portare alla loro attenzione, vedono coinvolti più soggetti, a vario titolo. Alcuni di loro ricoprono anche incarichi pubblici, sicuramente in contrasto con le norme in materia di incompatibilità di ruolo o funzione.

Nello specifico, si potrebbero ravvisare gli elementi di incompatibilità, di ruolo e funzione, in capo al signor Salvatore Di Leva – dal 2015 consigliere comunale proprio a Sorrento – il quale risulta essere soggetto attivo e beneficiario nei fatti che di seguito evidenziamo, con tanto di documentazione allegata”.

Vi terremo aggiornati.