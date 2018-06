Simone Valloni arriva dall’Aquila una stella alla Praia e da Alfonso a Mare nasce il ristorante gourmet Gala Maris

Tra Cielo e mare, spiaggia e sole, Furore in costiera Amalfitana sempre più in alto . Ci ritroviamo dagli amici di Alfonso a Mare, qui la famiglia Fusco sta da qualche anno puntando alla qualità e questa volta ci ha veramente sorpreso. In questo angolo di paradiso dove si entra da Furore e ci si ritrova a Praiano , siamo nel cuore della costa d’ Amalfi, uno dei posti più belli del mondo in assoluto, da rimanere incantati.

Molti si aspettano le “stelle” Michelin, non ce ne vogliano , ma noi siamo orgogliosi di essere italiani e con tutto il prestigio che comunque ha questa guida, cerchiamo di non asservirci alle direttive dei francesi nate per una marca di ruote automobilistiche.. Noi siamo piccoli e ci limitiamo alla Costiera amalfitana e Penisola sorrentina con qualche escursione “estra moenia” Positanonews oggi ha piacevolmente scoperto un giovane chef che nel caos di una domenica estiva in spiaggia è stato capace di far uscire prelibatezze non indifferenti, provare per credere diciamo agli altri..

Simone Valloni , ritornato qui per amore, a soli 25 anni ha già girato ristoranti ed accumulato esperienze, abbruzzese appassionato del gusto dei sapori e della conservazione del cibo naturale. Entrare qui in un’altra dimensione tra natura e classe. “Cerco di puntare alla qualità, devo dire che mi trovavo meglio all’estero, in Italia ci sono troppi condizionamenti.. ma questo è un posto meraviglioso e mi ci ha portato il cuore. Intendo rinnovare e portare avanti un discorso anche gourmet qui con serate degustazioni, mi trovo bene alla Praia e vorrei riuscire a portare avanti un certo discorso.. ho sempre lavorato in cucina da 14 anni, per me la cucina è passione, voglio dare qualcosa di più di tradizionale con l’innovazione”

Gamberetti fritti con foglie di pesca giallone e zenzero, Linguine al limone con battuto di gambero rosso al crudo, tutti prodotti confezionati a zero e d’eccellenza.

Ma il clou è stato il dolce. Semifreddo alla fragola con polverizzazione di limone, uno al cantalupo con cioccolata alla nocciola, una melata di cioccolata con sale grande , polvere d’arancia e pepe rosa..

Ma non c’è solo Simone Valloni come novità , da tenere c’occhio anche il pizzaiolo Luciano Amato, abbiamo avuto modo di assaggiare una sua focaccia , leggerissima e gustosa, insomma in un contesto caotico della domenica è soprendente e lascia intendere che la classe c’è. Dunque merita sicuramente anche la pizza, abbiamo anche notato un forno nuovo di zecca di qualità preso dalla famiglia Fusco che oltre ad aver fatto una campagna acquisti degna della migliore squadra in cucina, ha una sala tenuta con grande professionalità e cura, e dire che siamo venuti in un momento impossibile, che sarà la sera a cena?

Complimenti.

Una nota… Finora abbiamo sempre indovinato sui giovani chef che abbiamo intervistato più di uno ha preso la sospirata “stella” , questa per noi è stata davvero una sorpresa, il nostro consiglio? Non inseguire nessuno, ma solo se stessi e la propria passione e vocazione. Continua così!