Si torna a sparare e ad uccidere a Napoli: a cadere sotto i colpi dei killer è stato un uomo di 38 anni morto all’ospedale San Paolo, l’agguato si è verificato al rione Traiano

05/06/2018 – Si torna a sparare e ad uccidere a Napoli. Agguato nella tarda serata di ieri al rione Traiano. A cadere sotto i colpi dei killer è stato Angelo Raineri, 38 anni, colpito al torace da colpi d’arma da fuoco. Il fratello lo ha accompagnato all’ospedale San Paolo, in via Terracina, a Fuorigrotta. L’uomo è stato operato d’urgenza, ma è morto poco dopo l’intervento a causa della gravità delle ferite riportate. Indagini in corso della polizia per far luce sull’omicidio.