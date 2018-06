Si festeggia oggi il 204° anniversario dell’Arma dei Carabinieri . Orgogliosi di voi

05/06/2018 – Ricorre oggi il 204° anniversario della nascita dell’Arma dei Carabinieri. E’ stata fissata al 5 giugno di ogni anno con la seguente circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 204/41-1914 dei 7 aprile 1921:” Avendo le aspre vicende della passata guerra rese, nella storia di ogni Arma e Corpo, alcune date particolarmente memorabili per sacrifici eroici compiuti o per il conferimento di alte ricompense, il Ministero della guerra ebbe non ha guari a disporre che apposita Commissione stabilisse, ex novo, quale dovesse essere la data della festa anniversaria di ciascun’Arma o Corpo. Ora il prefato Ministero, mentre ha comunicato che verranno fra breve, e non appena saranno ultimati i relativi studi tuttora in corso, emanate disposizioni al riguardo, ha avvertito che la festa anniversaria dell’Arma, colle disposizioni stesse, sarà fissata al 5 giugno di ogni anno – data di concessione della medaglia d’oro all’Arma medesima – e che, ciò stante, la celebrazione di essa dovrà essere fatta anche per l’anno in corso alla data anzidetta”.Da parte della nostra redazione che strettamente collabora divulgando la preziosa attività che svolge l’Arma insieme a tutti gli altri corpi di forze dell’ordine, l’augurio più sentito. Siamo orgogliosi di voi e delle vostre attività che svolgete con tanto sacrificio per la tutela della sicurezza e della legalità nell’interesse dei cittadini . Grazie per quello che fate