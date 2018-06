Si avvicina il riconoscimento del marchio Dop per la colatura di alici di Cetara

La colatura di alici, prodotta nel piccolo borgo marinaro di Cetara, in Costiera Amalfitana, è oramai conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Consiste in una salsa liquida trasparente dal colore ambrato che viene prodotta da un tradizionale procedimento di maturazione delle alici in una soluzione satura di acqua e sale. Le alici impiegate sono pescate nei pressi della costiera amalfitana nel periodo che va dal 25 marzo, che corrisponde alla festa dell’Annunciazione, fino al 22 luglio, giorno di Santa Maria Maddalena. Adesso la colatura di alici sta per ottenere il riconoscimento del marchio Dop (Denominazione di Origine Protetta). Si tratta di un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. Inoltre, il riconoscimento del marchio Dop servirà anche a difendere la colatura di alici di Cetara dalle tante imitazioni che ne vengono fatte. Il prossimo 16 luglio, alle ore 11, al comune di Cetara si terrà la riunione di pubblico accertamento per la registrazione del prodotto come. L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati economicamente al prodotto.