Serie D, il Sorrento riparte da mister Guarracino e dal difensore Guarro

Per la prossima avventura dopo la sensazionale promozione in Serie D, il Sorrento Calcio riparte da due certezze. Stiamo parlando di mister Antonio Guarracino e del difensore Guarro. Il tecnico è stato, giustamente, confermato dopo l’annata vincente della passata stagione e guiderà i rossoneri in quella che si preannuncia una emozionante altra battaglia.

Per quanto riguarda Antonio Guarro, roccioso difensore che ha attirato tante attenzioni su di sé nelle passate stagioni per le sue eccellenti prestazioni, questo, come rivela l’edizione odierna di Metropolis, ha confermato che il suo futuro è in rossonero: “Resterò sicuramente a Sorrento -ha dichiarato- Ho già avuto modo di parlare con mister Guarracino e con la società e non dovrebbero esserci problemi. Manca solo la classica firma per ufficializzare il tutto. E’ importante confermare il gruppo ha continuato- lo zoccolo duro della squadra. Penso sia anche giusto per quanto abbiamo fatto nell’ultimo campionato. Le basi ci sono e basta solo qualche piccolo ritocco, e in tal senso il mister e la società sapranno come intervenire al meglio, per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo fare come nel campionato concluso qualche mese fa. Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza andare troppo in là. Ovvio che bisogna raggiungere il più in fretta possibile la salvezza, poi tutto quel che verrà sarà tanto di guadagnato”.