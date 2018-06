SERIE C MASCHILE TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA DOMENICA 3 GIUGNO ORE 18.30 – PALESTRA SENATORE INDOMITA SALERNO-SNAV FOLGORE MASSA

Archiviare la stagione nel migliore dei modi, chiudendo l’anno con una bella vittoria. Questo l’obiettivo dichiarato dell’Indomita maschile che domenica 3 giugno ospita, con fischio d’inizio alle 18.30, la Snav Folgore Massa, per il match valido per l’ultima giornata di campionato. Dopo il ko di Ischia, la squadra cara alla presidente Maria Ruggiero cerca il riscatto per regalarsi gli ultimi tre punti di questo lungo torneo di serie C. Alla vigilia di quest’ultima gara il bilancio casalingo dei biancoblu è di sette sconfitte e otto successi, l’ultimo dei quali conquistato nell’ultima apparizione interna contro il Pianura. Vittoria casalinga, invece, per la Folgore Massa, al tie break contro Pompei, nell’ultimo match disputato, mentre in trasferta i biancoverdi sono reduci da tre sconfitte consecutive, in casa della Sacs Napoli, contro lo Sparanise a ad Atripalda. Il match della Senatore dal punto di vista della classifica presenta comunque qualche motivo d’interesse. La Folgore Massa può raggiungere Pompei al sesto posto, mentre l’Indomita, approfittando dello scontro diretto tra Nola e Azzurra Volley può provare a scalare qualche posizione in classifica generale. Al di là di questo, il match di domenica sarà l’occasione per tutti gli appassionati di tributare l’ultimo applauso alla squadra di coach Vitale e di coach Capriolo protagonista di un campionato che ha regalato tante soddisfazioni e prestazioni da ricordare, con successi importanti ottenuti sia in casa sia in trasferta, con diverse gare davvero ben giocate. Per i bilanci ci sarà tempo, però: resta, infatti, l’ultima gara da affrontare con il massimo della concentrazione e della grinta per conquistare gli ultimi tre punti della stagione. Per quanto riguarda la formazione possibile qualche novità ma sicuramente nel corso della sfida troveranno spazio tutti gli elementi a disposizione, soprattutto i giovani dell’under 18 che proveranno a essere ancora una volta protagonisti anche in quest’ultima giornata di campionato. Un’ultima giornata già iniziata con due anticipi: nel primo la Volley World si è imposta 3-0 sul campo dell’Atripalda, mentre nel secondo il McDonald’s Pompei senza giocare ha ottenuto i tre punti contro la Romeo Normanna. Per quanto riguarda il programma fari puntati sul duello Ischia-Colli Aminei. Gli isolani per restare al secondo posto che assegna il vantaggio dell’eventuale “bella” in casa, devono amministrare i due punti di vantaggio. Ischia sarà di scena Pianura mentre il Colli Aminei sarà ospite della festa promozione del Rione Terra Pozzuoli. Lo Sparanise ospita la Vitolo Volley. Il Nola riceve la visita dell’Azzurra mentre la Sacs affronta in casa l’Eboli. Da ricordare, infine, che la differita del match Indomita-Pianura Volley Club con la telecronaca di Fabio Setta e il commento tecnico di Enzo Nicolao sarà trasmessa su Lirasport, lunedì alle 20, martedì alle 10, mercoledì alle 10 e alle 19.25, giovedì alle 19.25, venerdì alle 23.25 e sabato alle 7.25 e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

Il programma della trentaquattresima giornata: Atripalda-Volley World 0-3, McDonald’s Pompei-Romeo Normanna 3-0, Pianura-Ischia, Sparanise-Vitolo Volley, Indomita-Folgore Massa, Nola-azzurra Volley, Sacs Napoli-New Volley Eburum, Rione Terra-Colli Aminei. Riposa Elisa Volley Pomigliano

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 85, Ischia 81, Colli Aminei 79, Atripalda 74, Volley World 70, McDonald’s Pompei 56, Folgore Massa 53, Sparanise 47, Sacs Napoli 45, Azzurra Volley 41, Nola 40, Indomita 38, Pomigliano 32, Vitolo 22, Pianura 21, Romeo Normanna 13, Eboli -2.