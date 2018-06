“Sereno Variabile”, domenica prossima puntata incentrata sulle bellezze di Sorrento

Sarà dedicata a Sorrento la puntata della trasmissione “Sereno Variabile” in onda domenica prossima su Rai Due. Alle ore 13,45, infatti, la trasmissione televisiva condotta da Osvaldo Bevilacqua sarà incentrata completamente sulle bellezze del comune della Penisola Sorrentina. La troupe è stata avvistata in questi giorni in diverse zone del territorio, anche ad esempio a Massa Lubrense.

Lo storico programma di Rai 2 è stato per questa stagione completamente rinnovato, con Osvaldo Bevilacqua, lo storico conduttore, nonché ideatore del programma stesso, resta il cuore del programma, a diretto contatto con la gente del luogo, curando l’aspetto più istituzionale della trasmissione.

Nel fine settimana la troupe del programma è stata presa da assalto da alcuni ladri che hanno saccheggiato diverse auto parcheggiate nella zona del litorale di Paestum. Gli uomini della trasmissione erano in spiaggia per finalizzare alcune riprese quando dei malviventi hanno sfondato il vetro del furgone e rubato alcuni borselli, compreso un portafogli di uno degli operatori.