Selvaggia Lucarelli legge Positanonews tutti i giorni o quasi, siamo il suo sito di riferimento. E noi la invitiamo in Costiera

Selvaggia Lucarelli legge Positanonews tutti i giorni o quasi, siamo il suo sito di riferimento. Insomma Selvaggia ci ha presi in simpatia, certo a volte abbiamo dei collaboratori stravaganti, d’altra parte il nostro è un giornale libero e aperto a vari contributi, ma non quelli pubblici che vanno a giornali più accorsati.

La Lucarelli ci ha dedicato non so quanti post, cominciando da una lettera di un parente di un indagato per uno stupro a Meta di Sorrento, che noi abbiamo condannato fortemente , per poi continuare con un articolo sui fuochi di Montepertuso e Nocelle e così via..

Grazie Selvaggia , i post, anche quelli critici, li apprezziamo sempre.. hanno stile, eleganza ed intelligenza

Non ci resta che invitarla qui da noi

Michele Cinque

direttore@positanonews.it

3381830438