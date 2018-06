Segnale RAI mancante in Costiera amalfitana Positanonews propone una class action . Ci arrivano continue segnalazioni dalla Costa d’ Amalfi, Ravello, Minori e non solo da cittadini che hanno problemi con il segnale Rai. Come giornale voce dei cittadini e dalla parte di essi proponiamo una class action alla RAI che continua a prendersi il canone tramite le bollette Enel I cittadini che volessero aderire basta che mandano via mai a info@positanonews.it la loro adesione con carta di identità e bollettino RAI