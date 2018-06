Scossa di terremoto alle 15.24 di magnitudo 2.4 nel Nolano e nella Bassa Irpinia, paura tra i residenti

05/06/2018 – Una scossa di terremoto ha fatto tremare i residenti del Nolano e della Bassa Irpinia. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il movimento sismico alle 15.24 con magnitudo 2,4 con epicentro a Visciano. Qualcuno è anche sceso in strada per la paura, ma per ora non si registrano danni a cose e persone. Nella provincia di Avellino le scosse contate sono tre dalle 13.