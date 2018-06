Scoperta una piantagione di Cannabis sui sentieri dei Monti Lattari

I carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Vico Equense, durante un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto una piantagione di cannabis lungo i sentieri che salgono verso i Monti Lattari, sul versante del lato mare, fino alla localitù “Sperlonga”. Si tratta di circa 570 piante con un’altezza che varia dal metro al metro e mezzo e, per renderle meno visibili, erano state disposte in fila invece che in piazzole. Le piante sono state sradicate e distrutte. Continuano le indagini dei Carabinieri per risalire ai proprietari della piantagione.