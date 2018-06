Scavi di Pompei, blitz dei carabinieri: sanzioni e denunce per finte guide, commercianti e parcheggiatori abusivi

Scattano i controlli su bancarelle e parcheggiatori abusivi nell’area intorno agli Scavi, con denunce e sanzioni. La squadra di carabinieri operanti presso il posto fisso degli Scavi archeologici ha elevato 37 violazioni amministrative a commercianti ambulanti, parcheggiatori abusivi, guide ed agenzie turistiche. Per 26 ambulanti è scattata la denuncia per occupazione abusiva di suolo pubblico con relativa sanzione, oltre a riscontrare la presenza di lavoratori in nero. Per quanto riguarda, invece, i parcheggiatori abusivi alcuni di essi sono stati sorpresi mentre richiamavano i turisti per farlo sostare all’interno di aree private. I parcheggiato sono stati allontanati e sanzionati. Infine, sono state elevate delle multe anche nei confronti di cinque guide turistiche che effettuavano il loro “lavoro” all’interno degli scavi senza l’abilitazione regionale prevista dalla legge; sanzionate anche due agenzie di viaggio che si avvalevano del loro operato.