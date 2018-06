Scala, si ricercano tre operai forestali per la Valle delle Ferriere: leggi il bando

Il Centro per l’Impiego di Maiori rende noto che è stata avviata per la riserva statale “Valle delle Ferriere”, nel comune di Scala, la selezione di tre operai agrari e forestali specializzati, in servizio antincendio a tempo determinato e a tempo pieno per quattro mesi, salvo l’estensione attraverso proroghe. I candidati in possesso dei requisiti, ovvero di attestato o qualifica di “operaio agrario e forestale specializzato”, potranno presentare la documentazione richiesta a mano (e facendo l’apposita prenotazione presso gli uffici del Centro dell’Impiego) entro e non oltre le ore 13.00 del 28 giugno 2018. Alleghiamo sotto il bando completo di tutte le informazioni.