Scala non cambia.. Mansi rivince facile per una storica tripletta e spezza il sogno dei giovani con Ferrigno . Tutto secondo le previsioni a Scala è l’unico comune della Costiera Amalfitana al voto quest’anno.

Si conferma , come era scontatissimo negli ambienti , il sindaco uscente Luigi Mansi, della lista Scala che cambia. Scala che cambia, non cambia.. Mansi entra nella storia della Costa d’ Amalfi per essere il primo sindaco confermato al terzo mandato consecutivo dopo la legge del divieto del doppio mandato.

Il sogno di Antonio Ferrigno di Progetto Scala e dei giovani si è frantumato contro un muro di un voto bloccato e consolidato e non è bastato il ricordo del padre a far smuovere l’elettorato di Mansi. Troppo tardi sono usciti allo scoperto, questa è la considerazione che viene fatta in genere. Partire con un progetto alternativo si poteva, ma si doveva fare almeno un anno o sei mesi prima . Ora avranno cinque anni per organizzarsi per l’alternativa.

Si è registrata una considerevole affluenza nel comune più antico della Costa d’Amalfi, con ben 1109 cittadini scalesi che sono andati alle urne per le elezioni amministrative. Sul posto anche tanti di Ravello con la quale vi sono scambi politici anche forti. Mansi ha stravinto in modo particolare a Pontone.

Per Progetto Scala in minoranza vanno anche Gerardo Apicella e Massimiliano Bottone fra i più votati. Mentre con Luigi Mansi il super votato Salvatore Bottone , poi Lorenzo Esposito Afeltra, meno voti del previsto per Ivana Bottone, exploit per FAbio Mansi ,

Domani la proclamazione , ora cominciano i festeggiamenti. Buon lavoro da Positanonews