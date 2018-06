Scala è l’unico comune della Costiera Amalfitana al voto quest’anno, si attende il vincitore tra il sindaco uscente Luigi Mansi, della lista Scala che cambia e Antonio Ferrigno di Progetto Scala. Si è registrata una considerevole affluenza nel comune più antico della Costa d’Amalfi, con ben 1109 cittadini scalesi che sono andati alle urne per le elezioni amministrative. Le ultime notizie da Scala parlano di un netto vantaggio della lista n. 2 capitanata da Luigi Mansi nello spoglio dal seggio di Pontone, mentre nell’edificio scolastico di Piazza Municipio lo spoglio è iniziato intorno alle 00:05. Queste fasi sono seguite in maniera molto concitata dai cittadini di Scala, ma anche della vicina Ravello e dai comuni limitrofi: anche nel seggio numero 1 si sta imponendo la lista Scala che cambia, ad un ritmo di quasi cinque schede a due, ed è facile constatare che Luigi Mansi sarà confermato sindaco di Scala per la terza volta.