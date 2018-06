Scala domani al voto: tutto quello che c’è da sapere

Scala domani sarà l’unico comune della Costiera Amalfitana ad andare alle urne, per le elezioni comunali. Ieri dopo gli appelli di chiusura elettorale delle due liste in piazza Municipio tra le 20 e le 24, c’è il silenzio elettorale. La scelta nel segreto delle urne sarà tra la lista n.1 Progetto Scala di Antonio Ferrigno e la lista n.2 Scala che Cambia, guidata dal sindaco uscente Luigi Mansi.

Domenica 10 giugno gli scalesi voteranno in due seggi: nel plesso scolastico di piazza Municipio c’è il seggio numero uno, mentre nella frazione Pontone nei locali comunali di via Raffaele Di Palma c’è il seggio numero due. Presidenti di seggio e segretari saranno rispettivamente Alfonsina Amato e Alessandra Cretella nel seggio principale e Luigi Di Lascio ed Elvira Ferrara a Pontone. Gli elettori per esercitare il proprio diritto di voto, dovranno essere provvisti di tessera elettorale accompagnata con documento d’identità valido. Secondo l’ultimo censimento dell’ufficio elettorale, sono 1426 scalesi aventi diritto su 1518 abitanti.