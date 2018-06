Scala che cambia, festeggiamenti da stadio per Mansi. Dal pomeriggio a sera lunedì i festeggiamenti sono cominciati con un corteo dalla piazza a Pontone per la Città più antica della Costa d’ Amalfi. Anche da Ravello ad Atrani sono andati a festeggiare per l’unico comune al voto della Costiera amalfitana, ma anche l’unico che festeggia in modo così coinvolgente ed esuberante.

A Positano si ricorda qualcosa del genere negli anni Sessanta con Andrea Milano a Montepertuso se non andiamo errati. Dopo la gente si è smarcata da questi festeggiamenti così a furor di popolo e pensava piùttosto ai problemi del quotidiano che non mancano e che la politica si ritrova come sempre da affrontare senza che cambi nulla.

Mansi ora si ritrova con una terza riconferma consecutiva e deve pensare alle prime problematiche, turismo, urbanistica, viabilità, gestione del quotidiano, ha dalla sua l’esperienza di dieci anni e un ruolo politico alla Comunità Montana dei Monti Lattari e anche una forza mediatica anche grazie a padre Enzo Fortunato, una risorsa per Scala e per tutta la Costiera amalfitana, un francescano geniale che ha fatto tanto anche per Assisi, attivo , fattivo e produttivo oltre che uomo di cultura.

Ma non basta per far dare un ruolo a Scala che sia veramente alternativo, la città della castagna ha tante potenzialità, stupenda natura, location antiche e storiche, tutte le carte in regola per esplodere col turismo già da anni.

Sulle opere Mansi seguirà la sua strada , per le scelte politiche interne unica incognita vicesindaco. Staffetta fra Bottone?

I consiglieri che sosterranno in sindaco Luigi Mansi sono nell’ordine dei più votati Salvatore Bottone, Lorenzo Esposito Afeltra, Ivana Bottone, Adriano Forino, Fabio Mansi, Emanuele Falcone e Pietro Staiano . Con Antonio Ferrigno tra i banchi dell’opposizione sideranno Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella.

Salvatore Bottone è stato di nuovo il più votato, prenderà il posto della pur brava Ivana Bottone terza eletta?

Intanto c’è da dire che Luigi Mansi è stato anche intelligente politicamente perchè non è intervenuto più di tanto col suo peso con le preferenze, cosa che avrebbe fatto spaccare il gruppo.

Ora staremo a vedere le sue scelte , intanto i Bottone stanno sempre nel Bottone.. a Scala come ad Amalfi stanno sempre in prima linea, complimenti!