Scala che Cambia festa grande alle 3 di notte per Luigi Mansi con i campanacci e il limone agli avversari. La Città più antica della Costa d’ Amalfi, unica al voto della Costiera amalfitana, conferma per la terza volta consecutiva come sindaco Luigi Mansi. Una conferma scontata contro la lista di professionisti guidata da Antonio Ferrigno usciti allo scoperto solo poche settimane prima del voto e con solo sette componenti invece dei canonici dieci.

Il sindaco in carica Luigi Mansi è stato riconfermato per il terzo mandato, ottenendo con 817 voti il 74,95% , mentre il suo avversario Antonio Ferrigno ha ottenuto con 273 voti il 25,04%.

In consiglio siederanno:

SINDACO

Luigi Mansi .

MAGGIORANZA “SCALA CHE CAMBIA”

Salvatore Bottone, Lorenzo Esposito Afeltra, Ivana Bottone, Adriano Forino, Fabio Mansi, Emanuele Falcone e Pietro Staiano

MINORANZA “PROGETTO SCALA”

Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella.

Mansi ha festeggiato in piazza con lo spumante, poi in nottata i campanacci e il limone consegnato agli avversari come per tradizione.

Ecco il messaggio del sindaco

GRAZIE SCALA!

Grazie alla MIA squadra esempio di forza, determinazione e umiltà. Ognuno di loro rappresenta uno spaccato di Scala. Grazie alla mia famiglia, insegnamento e roccia. Grazie ai collaboratori e a quanti a vario titolo hanno contribuito a raggiungere IL RISULTATO, un risultato che ha il sapore sincero della Vittoria non di un singolo ma di tutta la comunità.

Sono orgoglioso di voi, cari cittadini, che con forza,avete affermato la vostra decisione. Non vi tradiro’, mai!

Viva Scala, Viva gli Scalesi

Viva Scala che cambia!

Da venti anni che un sindaco in Costiera amalfitana non veniva eletto per la terza volta consecutiva, l’ultima è stata con Salvatore Di Martino , il sindaco di Ravello, nel 1995. Ora Mansi entra nella storia della Città del Castagno, come i compianti Rispoli e poi Ferrigno . Anche la minoranza ha ringraziato per il voto . E bisogna dire che Antonio Ferrigno e i giovani hanno avuto coraggio da vendere per aver voluto affrontare un’armata imbattibile come quella di Mansi. E ora speriamo che vi sia davvero una opposizione, che è un elemento di democrazia, finora mancata a Scala.