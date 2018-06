Scala. Il 21 giugno insediamento della nuova amministrazione comunale. Ivana Bottone confermata vicesindaco

Alle ore 19 di giovedì 21 giugno, nella sala consiliare del Comune di Scala, ci sarà l’insediamento della nuova amministrazione comunale che vede il sindaco Luigi Mansi al suo terzo mandato consecutivo. La maggioranza sarà composta dai consiglieri Salvatore Bottone, Lorenzo Esposito Afeltra, Ivana Bottone, Adriano Forino, Fabio Mansi, Emanuele Falcone e Pietro Staiano. Per la minoranza Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella. La giunta comunale sarà formata, come negli ultimi cinque anni, dagli assessori Salvatore Bottone (primo eletto con 187 voti) ed Ivana Bottone che ricoprirà nuovamente il ruolo di vicesindaco. Le deleghe, invece, saranno rese note durante il consiglio comunale di insediamento. A seguire la festa di ringraziamento in Piazza Municipio.