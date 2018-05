Sant’Agnello successo della Pizza col M5S al ristorante Ciao Totò. Carmen di Lauro e Luigi Gallo con Fabio Aponte sindaco ed è Governo. Ha portato fortuna la pizza da Ciao Totò per l’autofinanziamento della campagna elettorale della lista del Movimento Cinque Stelle. Più di cento persone a partecipare a questo evento contemporaneo con il Governo Movimento Cinque Stelle – Lega , non tanti attivisti sono proprio felici di questo abbinamento, ma finalmente il paese ha una guida. “Speriamo che succeda anche con Sant’Agnello – dice Carmen Di Lauro -, sosteniamo la candidatura di Fabio Aponte, ora vedremo che succede col Governo, finora vi era incertezza e non sapevo neanche se rimanere a Roma o no. Castellammare di Stabia? La situazione è complessa”Fabio Aponte è tranquillo “Non rispondiamo agli attacchi perchè pretestuosi , chi è professionista sa di cosa parliamo. Noi parliamo di programmi, non stiamo ad attaccare Sagristani, chi non lo condivide può valutare il nostro programma”