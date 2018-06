Sant’Agnello, rebus giunta: oggi fine al tormentone. Tutto ruota attorno alle deleghe

Si concluderà quest’oggi il tormentone che ruota attorno alla questione giunta comunale a Sant’Agnello. Alle ore 19 (prevista anche una seconda convocazione il giorno 25 giugno sempre alle ore 19.00), infatti, si terrà l’attesissimo Consiglio Comunale che svelerà il rebus. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, secondo quanto la nostra redazione è riuscita a carpire, Peppe Gargiulo dovrebbe essere il prossimo Vice Sindaco di Sant’Agnello.

A Gargiulo, però, dovrebbero essere revocate le deleghe che gli erano state assegnate precedentemente (spettacoli e Pubblica Istruzione). Fondamentalmente, tutto ruota attorno alla questione deleghe. Come già anticipato, a De Angelis dovrebbe andare “Urbanistica”; a Coppola “Commercio”; a Massa “Pubblica Istruzione”; mentre la Di Martino dovrebbe rimanere in giunta.

Difatti, non sono stati contattati ancora tutti i candidati, come non sono stati ancora contattati gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Gennaro Rocco, intanto, ha confermato il fatto che starà all’Opposizione. Ancora permangono malumori interni che il sindaco Sagristani sta cercando di sopire: oltre ai vari incontri che si terranno in futuro, il primo cittadino ha assicurato che ci sarà una turnazione sicura tra due anni, con assessori a rotazione. Una ipotesi alla quale alcuni non credono.

Intanto, il sindaco Sagristani ha accettato la richiesta del Movimento 5 Stelle di trasmettere il Consiglio Comunale odierno in diretta streaming