Sant’Agnello, post al vetriolo di Sagristani “Facebook patia dopo elettorale”. Con chi ce l’ha?

Sant’Agnello. Non si placano polemiche social nell’unica cittadina al voto della Costa di Sorrento e il sindaco risponde sul suo profilo Facebook con un botta e risposta accusando molti di Facebook patia “In questi giorni post elettorali sto notando una nuova forma di grave malattia la FBPATIA!!!! E ‘ una forma di patologia che colpisce persone che per di dimostrare il diritto di esistenza in vita, parafrasando Cartesio scrivo su fb ergo sum e per nascondere la rabbia della cocente sconfitta invece di lavorare …studiare ..divertirsi…stare con gli amici ..con le persone care passano l intera giornata su fb a scrivere fesserie a commentare eccccc!!! Per questo siccome so che vincendo alla grande l elezioni sono responsabile di questa grave patologia e ci tengo alla loro salute sperando che siano ancora recuperabili…per i prossimi giorni mi allontanero’ da questo social preferendo non scrivere e commentare a nessuno 🤣🤣🤣Un abbraccio forte miei cari !!!😚”

Con chi ce l’ha Sagristani?

Intanto per la settimana prossima dovrebbero aprirsi nuovi scenari post elettorali per comporre il puzzle amministrativo..

