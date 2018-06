Sant’Agnello ora X gazebo in piazza. Incognita Orlando e dei suoi ex con Sagristani. Ci informa Catello Amore dei gazebo in piazza della lista di Rocco, candidato sindaco con un curriculum da politico accorsato, fra l’altro è stato anche commissario ad acta in molti comuni. Fra le notizie il “distinguo” dell’avvocato Marzuillo dal gruppo facebook ed i post dei sanbiagesi, che han portato a querele per diffamazione da parte di Sagristani, ma di sicuro la pre campagna elettorale è stata più infuocata.

ORLANDO E GNARRA

Riflettori puntati su Gianmichele Orlando e Pietro Gnarra, ex sindaco il primo e attuale primario all’ospedale di Sorrento nel PD , dove la segretaria Lucia Gargiulo è candidata con Sagristani, dovevano candidarsi poi niente. Cosa faranno ? L’appoggio alla lista Sant’Agnello ora X non è stato mai ufficializzato. Difficile che appogino Sagristani e anche Movimento Cinque Stelle. Ma non si sono espressi e non stanno “lavorando”, come si dice in gergo

LA SITUAZIONE

Le critiche al Movimento Cinque Stelle e a Fabio Aponte, sempre e solo sul fatto che faceva parte della commissione edilizia, hanno fatto pensare a una lotta fra le opposizioni ad accaparrarsi posti in consiglio comunale, dove devono arrivarci in quattro. Mancherebbero due posti, a parte i due candidati sindaci , Aponte e Rocco, che dovrebbero farcela scanso debacle. Fabio Galano e Tatiana Di Maio sembrano fra i favoriti dei pentastellati, ma molte le donne , Anna Sallustro , Eleonora Di Maio, la mamma di Veronica Maja, Adele Paturzo endas, potrebbero fare la sorpresa nel movimento Cinque Stelle ora pure al Governo. Ovviamente può succedere di tutto in questo momento, anche un ribaltamento e una vittoria delle elezioni? Chissà.. Ma anche un rovesciamento dei fronti se Orlando scende in campo e c’è una scossa fra Rocco e i suoi..

E fra i Sagristani boys?

INCOGNITA EX DI ORLANDO

Cosa faranno gli ex di Orlando? Se confermeranno il seguito avuto potrebbero farcela tutti, sia Pippotto Coppola ai Colli che Pippo Coppola 71 .. e quindi lo scenario sarebbe completo , i nomi già detto sono Giuseppe Gargiulo ( Boomerang) che è favorito come vice sindaco, Sagristani “porta”, si suol dire, Clara Accardi e Attilio Massa, la presidente del consiglio Maria De Martino e il medico Paolo Castellano per il consenso che hanno etc..

Ma se il cambio da candidati con l’opposizione alla maggioranza non venisse visto di buon occhio allora le carte si rimescolano con new entry come Paolo Occulto e Rosa De Martino, per esempio.

Giusto per parlare e fare dietrologia, ovviamente nomi messi e non messi non sono voluti , facciamo i quotidiani articoli per le curiosità..

TUTTI I CANDIDATI

Candidato sindaco

PIETRO SAGRISTANI

Sant’Agnello prima di tutto

Chiara Accardi detta Clara, Paolo Castellano, Giuseppe Coppola detto Pippo, Giuseppe Coppola detto Coppola 71, Francesco De Angelis detto Franco, Maria De Martino detta Susetta, Rosa De Martino, Giuseppe Gargiulo detto Boomerang, Lucia Gargiulo, Attilio Massa, Paolo Occulto, Mariarosaria Terminiello.

Candidato sindaco

FABIO APONTE

Movimento 5 Stelle

Eleonora Di Maio, Giovanni Di Maio, Maria Gaetana Di Maio detta Tatiana, Fabio Galano, Luca Gargiulo, Giuliano Greco, Carmine Maresca, Francesca Moroni, Isabella Palomba, Adele Paturzo, Anna Sallustro, Concetta Scarpato.

Candidato sindaco

GENNARO ROCCO

Ora X Sant’Agnello

Vittoria Aiello, Catello Amore, Luciana Cafiero, Michele Fusco, Roberto Lauro, Margherita Lo Santo, Eugenio Marzuillo, Valeria Santoro, Annarita Sorrentino, Maria Rosaria Veniero.