Positanonews dopo aver trascorso una notte sul posto , dopo aver seguito tutta la giornata elettorale, con aggiornamenti staccati alle tre di notte. Ci siamo presentati al Comune per la prima intervista al neo sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani . Massa, Accardi e Gargiulo super votati, nell’ordine. Prima intervista di Sagristani è molto chiara “La Giunta fra qualche giorno, ma tutti entreranno in consiglio”. Insomma anche se il sindaco dell’unico comune della costa di Sorrento al voto ha le idee chiare vuole aspettare che si maturi l’effetto del dopo – voto, spesso traumatico, con lacerazioni anche interne. Ed il passaggio chiave di questa breve intervista è questo “Siamo tutti una squadra”, è chiaro il segnale a chi è rimasto deluso dall’esclusione in Consiglio Comunale , in particolare gli ex orlandiani ( Pippo Coppola dei Colli si era già avvicinato a Sagristani da tempo, ndr ) Pippo Coppola 61, che per un soffio non è stato eletto, Rosa de Martino, Lucia Gargiulo e Paolo Occulto. Saranno tutti recuperati? E come? Con le dimissioni di chi va in Giunta come si vocifera? Ci sembra difficile.. Ma vederemo..

Intanto abbiamo sentito oltre a Sagristani anche Attilio Massa il più votato del consiglio comunale e De Angelis protagonista di un recupero strepitoso che gli ha consentito di entare in consiglio comunale. Quali retroscena ora? Staremo a vedere.. Di sicuro un ruolo importante potrebbero averlo le due donne Maria De Martino e Clara Accardi, forse entrambe in Giunta, mentre la Terminiello potrebbe essere Presidente del Consiglio Comunale. Per gli altri due posti Attilio Massa, fedelissimo del sindaco, con Peppe Gargiulo “Boomerang” , ma a questo punto a chi andrebbe il ruolo di vicesindaco? A Massa super votato, anche grazie all’indiscussa forza di Sagristani, o a Gargiulo come promesso dopo aver lasciato lo scettro a Clara Accardi o sarà ancora quest’ultima ad essere confermata creando non pochi malumori con Gargiulo che si accredita come successore di Sagristani?

Lo vedremo presto. Per alcuni giorni in Penisola Sorrentina non si parlerà d’altro di queste elezioni, ne avremo da scrivere… Intanto Sagristani ha portato a casa il risultato che voleva, i super fedelissimi , Massa e Accardi, più votati, la Terminiello in Consiglio Comunale , Rocco di ora X , che era comunque a rischio, potrebbe essere una spina nel fianco, ma ha ridimensionato i Cinque Stelle , che comunque con tre consiglieri hanno ottenuto un risultato storico, la presenza più forte nei comuni della Penisola sorrentina mai avuta, e ha tenuto fuori Marzuillo considerato l’uomo del nemico Rosario Fiorentino.

Sagristani ha vinto su tutti i tavoli della politica, ma si ritrova comunque con non pochi malumori nel paese, dovuti non solo dai fake, e sicuramente comincerà a lavorare da qui e per il prossimo mandato.

Su Positanonews TV la video intervista nell’immagine tutti i voti