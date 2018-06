Sant’Agnello, Marzuillo Sant’Agnello Ora X “Riusciti nell’impresa , ma si poteva arrivare a 2 consiglieri” E’ stato il primo non eletto di Sant’Agnello Ora X , con un grosso successo personale, ma purtroppo non ce l’ha fatta anche perchè non tutti hanno lavorato nella lista

“Sono terminati gli scrutini. Siamo riusciti nell’ impresa, di portare il nostro candidato sindaco gennaro Rocco al consiglio comunale. Buono anche il successo personale con quasi cento voti. Purtroppo, però, la mancata cooperazione di tutta la lista non ha consentito di raggiungere il quorum per far salire al consiglio anche il 2 consigliere. Va bene così. Ciò soprattutto per tutta risposta a chi credeva chela nostra lista prendesse pochissimi voti e che non portasse in consiglio nemmeno il primo consigliere . Grazie all’ impegno di soli 3 componenti la lista e negli ultimi giorni di qialche altro, si è riuscito a portare rocco in consiglio comunale. La fiducia riposta dalle persone che mi hanno votato, impone di continuare la lotta, magari scegliendo bene le amicizie politiche e verificando meglio certi aspetti. I consensi ci sono stati, ma l’assenteismo totale di alcuni ha portato al mancato raggiungimento totale del risultato, che resta al momento, soddisfacente, ma parziale. Peggio per loro, io avrò un amico gennaro rocco all’ opposizione, gli altri non so……..”

Incalza Rosario Fiorentino “Basta ascoltare i comizi per veder chi ha fatto opposizione, non si voleva neanche un consigliere comunale. Il miracolo è stato fatto, ora patto d’ azione contro la Giunta”