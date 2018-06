Sant’Agnello la polizia alla Marinella , fermati in 30 . Gargiulo “Operazione sicurezza per turismo qualità”

Questa mattina presso l’area libera della spiaggia della Marinella è intervenuta la Polizia di Stato, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, per identificatore un gruppo di giovani bagnanti provenienti dell’hinterland napoletano. Circa trenta persone sono state identificate e generalizzate. “Gli uomini del Commissariato sono stati accompagnati da me personalmente -ci dice l’assessore Giuseppe Gargiulo -. Si tratta solo di un primo step, cui ne seguiranno altri, per garantire sicurezza sugli arenili e monitorare gli accessi ai lidi. Per noi sicurezza e controlli sono prioritari per confermare la tradizionale tranquillità delle nostre spiagge.”