Sant’Agnello insediamento del Sagristani – bis. La spunta ( per ora ) Beppe Gargiulo , è vicesindaco. Giuseppe GARGIULO ( Boomerang ) è vice sindaco ,Susetta Maria De Martino,Clara Accardi e Attilio Massa sono assessori .Ma ancora senza delega, come neanche incarico o delega è stato ancora dato ai consiglieri comunali e neanche ai non eletti della lista del sindaco Piergiorgio Sagristani.

Da rilevare la diretta streaming, voluta dalla minoranza del Movimento Cinque Stelle , guidato da Fabio Aponte, che mette Sant’Agnello nel novero delle altre cittadine che già adottano la diretta in Penisola Sorrentina. Da Massa Lubrense a Sorrento e Piano, oramai rimangono solo Sant’Agnello e Meta a non dare questo strumento di trasparenza amministrativa.

Insomma alla fine Sagristani sembra esser riuscito a far quadrare il cerchio, sorrisi e brindisi, ma ci sarà ancora molto lavoro da fare per sistemare tutti i componenti del gruppo e sopratutto definire le deleghe che, se confermate, farebbero di Peppe Gargiulo un super assessore oltre che vicesindaco. Sagristani lo consentirà? E sarà possibile la turnazione fra due anni?

Secondo noi Gargiulo dovrà cedere qualcosa , ma nel contempo sarà difficile che la turnazione fra due anni ci sarà. Intanto ora si comincia a lavorare con la struttura amministrativa al completo e per Boomerang è stato un primo importante riconoscimento in vista della candidatura a sindaco fra cinque anni..