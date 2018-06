Sant’Agnello, incendio domato in extremis: intervento provvidenziale di Antonino Maresca

Questa mattina un incendio è stato domato in extremis a Sant’Agnello. Il rogo che stava divampando stamattina dal vano motore di una jeep, intorno alle 7,30. Fortunatamente all’incrocio tra via Marion Crawford e via Cocumella, stava passeggiando Antonino Maresca con un amico, che nota il fumo e le fiamme: il vice sovrintendente del Nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza (in licenza), chiede ai vigili urbani che intanto erano sopraggiunti un estintore e gestisce lo spegnimento del rogo, con l’ausilio di un estintore in polvere e dopo essersi qualificato con gli agenti municipali. L’operazione avviene sotto gli occhi del conducente della jeep e il figlio, che intanto erano stati allontanati. (foto lostrillodellapenisola.com)