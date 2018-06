Sant’Agnello Gargiulo al voto con la mamma di 93 anni. Seggi tranquilli e affluenza alle 19 al 43%

Giornata ai seggi quella di Positanonews oggi . A Sant’Agnello abbiamo chiesto alle tre liste una foto del momento del voto, bella quella dell’ assessore Giuseppe Gargiulo che è andato al voto con la mamma di 93 anni . Finora operazioni tutte regolari hanno votato tutti i candidati sindaci dall’uscente Sagristani ad Aponte del Movimento Cinque Stelle a Rocco di Sant’Agnello Ora X. Piccole schermaglie su facebook fra questi ultimi, fibrillazioni fra i candidati e le candidate di Sagristani. Seggi tranquilli e presidiati dell’unico comune al voto in Penisola Sorrentina. Occhi puntati qui da Sorrento a Massa Lubrense.

Nonostante la bella giornata di mare a Sant’Agnello ha votato il 42,94% e quindi addirittura un aumento rispetto all’ultima volta che ci si è fermati 40,29%.

A mezzogiorno, per la prima rilevazione della giornata di voto per le amministrative 2018, si era espresso il 19,61% degli elettori contro il dato precedente che era fermo al 14,62%. Probabilmente, dopo un boom delle prime ore del mattino, in molti hanno preferito recarsi al mare e, probabilmente, ora si registrerà un incremento prima della chiusura dei seggi.

Il dato delle ore 19 relativo a Sant’Agnello, infatti, sebbene segni un incremento rispetto alle scorse elezioni, come si può vedere è meno marcato relativamente all’aumento delle ore 12 ed è anche più basso rispetto alla media nazionale (44,03% alle ore 19) e con quella della Regione Campania (44,49% sempre alle 19). La prossima rilevazione è prevista direttamente alla chiusura dei seggi delle ore 23 quando sarà effettuato il calcolo definitivo e già da pochi minuti è ricominciato il pressing per spingere al voto.