Sant’Agnello festa ai Colli. Gargiulo non rimane. Sagristani “Il vicesindaco non è ancora deciso”. Anche ai Colli di Fontanelle, come per tradizione, si fa la festa per il dopo elezioni per la vittoria del sindaco Piergiorgio Sagristani. Peppe Gargiulo (Boomerang) era già andato via. Ma sarà lui il vicesindaco? “Il vicesindaco non è stato ancora deciso” ha detto il sindaco Piergiorgio Sagristani. Ma i designati come assessori sono disposti a dimettersi? Così lanciandosi nel vuoto senza il paracadute? “Non glielo chiederò ora ma fra due anni quando faremo la turnazione”. Oggi brindisi anche a Sorrento, senza Cuomo, ma con tutti i suoi big, pensa di entrare in campo anche li? “Mai dire mai”.

Insomma ancora da chiarire la composizione della Giunta , anche se sicuramente in pole position stanno i quattro da noi indicati : Gargiulo, Accardi, Massa e De Martino.. Bisogna capire che ruolo avrà la Terminiello poi e se la presidenza andrà alle opposizioni , sta dialogando anche con Rocco oltre Sagristani? “Io dialogo con tutti”, ci ha detto. Staremo a vedere..