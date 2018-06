Sant’Agnello entra anche Rocco di Ora X con Aponte M5S in minoranza. Ecco il VIDEO in diretta

Positanonews è in diretta dai seggi . Sant’Agnello, Penisola Sorrentia. Come anticipato da Positanonews anche Gennaro Rocco di Sant’Agnello Ora X, buona ma non sufficiente affermazione dell’avvocato Marzuillo, entra in minoranza con Fabio Aponte, del Movimento Cinque Stelle . Nonostante l’exploit di Anna Sallustro ai Colli favoriti per entrare in Consiglio Fabio Galano e Tatiana Di Maio.

Per la maggioranza Clara Accardi, Giuseppe Gargiulo ( Boomerang ) ed Attilio Massa, con un testa a testa inedito con Gargiulo , sono i più votati, quindi affermazione di Piergiorgio Sagristani , che aveva indicato Accardi – Massa , creando anche malumori fra altri candidati che speravano in qualche aiuto, anche fra le preferenze. Bene Maria Di Martino ma anche Castellano mentre sta recuperando Franco De Angelis, dovrebbero rimanere fuori Paolo Occulto, Rosa De Martino, Lucia Gargiulo e Giuseppe Coppola

Bello il siparietto chiesto da Positanonews fra Aponte e Rocco chi è la lista civetta? Aponte perchè stava nella commissione edilizia o quella di Rocco che attaccava solo i Cinque Stelle?

Probabilmente nessuna delle due, era evidente la lotta fra le minoranze per poter entrare.