Positanonews in diretta dai seggi . Da segnalare il calo dei votanti nell’unica cittadina al voto in Penisola Sorrentina. L’affluenza alle urne di quest’ultima tornata elettorale nella cittadina di Sant’Agnello si attesta intorno al 63 % rispetto al 76 % di cinque anni fa. Più di mille persone non sono andate a votare in pratica.

A metà scrutinio effettuato è chiara la Riaffermazione di Piergiorgio Sagristani con la Lista Civica – Sant’Agnello prima di tutto con circa l’80 per cento dei voti . Il primo video è di Positanonews

di 8 Galleria fotografica Sant'Agnello. Elezioni Amministrative 2018 - Vince Piergiorgio Sagristani









Sembra esserci un pò di tensione fra gli stessi consiglieri di maggioranza su chi prende più voti, chi esce fuori etc. Fibrillazioni evidenti nei giorni precedenti e anche nei seggi.

ORA X entra in Consiglio Comunale

Tre le liste presentate:

LISTA CIVICA – ORA X SANT’AGNELLO -Candidato Sindaco Gennaro Rocco

MOVIMENTO 5 STELLE – Candidato Sindaco Fabio Aponte

LISTA CIVICA – SANT’AGNELLO PRIMA DI TUTTO – Candidato Sindaco Piergiorgio Sagristani

Domani alle 11,30 la proclamazione degli eletti. Anche se si farà tarda notte per gli scrutini.

“Essere confermato Sindaco per la quarta volta è per un me un grandissimo onore – ha detto Piergiorgio Sagristani – . E lo è ancora di più in una fase in cui l’elettorato punisce chi ha responsabilità di Governo. Questo significa che nonostante una campagna elettorale inquinata da fake news e maldicenze, i cittadini hanno apprezzato e riconosciuto i risultati raggiunti e l’affidabilità della nostra compagine. Andiamo avanti per migliorare ancora di più qualità della vita e servizi per i nostri concittadini. Viva S.Agnello!”