Sant’Agnello, convocato il Consiglio Comunale: svelato il rebus della giunta Sagristani e nella foto ci sono tutti

Si terrà sabato prossimo, 23 giugno, il tanto atteso Consiglio Comunale a Sant’Agnello durante il quale si sveleranno i dubbi circa la giunta comunale del sindaco Piergio Sagristani. Per la precisione, l’incontro si terrà sabato prossimo alle ore 19, in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 25 giugno sempre alle ore 19.00.

Questo l’ordine del giorno:

1. Elezioni amministrative del 10.06.2018. Insediamento Consiglio Comunale e convalida degli eletti.

2. Art.14 Statuto Comunale – Provvedimenti ai fini della eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale.-

3. Giuramento del Sindaco.-

4. Comunicazione composizione della Giunta Comunale.-

5. Nomina Commissione Elettorale – art.12 e ss. D.P.R. 223/1967.

Come potete vedere, ovviamente, il punto principale che verrà affrontato è proprio la giunta comunale, la quale verrà ufficializzata durante il Consiglio. Sagristani, ricordiamo, è stato rieletto alle ultime amministrative con una percentuale di consenso vicina all’80 per cento; per quello che è il suo quarto mandato da sindaco. Il leader della civica Sant’Agnello ha battuto nettamente i suoi avversari.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato in anteprima la possibilità di vedere come presidente del Consiglio Comunale un leader di minoranza: si tratta di Gennaro Rocco, candidato della lista civica Ora X, il quale potrebbe accettare la Presidenza del Consiglio, senza ascoltare il suo gruppo.

Mentre il Movimento Cinque Stelle con Aponte non ha avuto alcun accordo con Sagristani, l’altra parte sembra averlo o stare sul punto di averlo, a differenza di quello che si diceva in campagna elettorale, sostenuto da altri ma non da noi.

Comunque Sagristani ha svelato il rebus Giunta e il coinvolgimento di tutti ai suoi, ed infatti nella foto, ora, ci sono tutti…