Sant’Agnello, convocato il Consiglio Comunale: svelato il rebus della giunta Sagristani

Si terrà sabato prossimo, 23 giugno, il tanto atteso Consiglio Comunale a Sant’Agnello durante il quale si sveleranno i dubbi circa la giunta comunale del sindaco Piergio Sagristani. Per la precisione, l’incontro si terrà sabato prossimo alle ore 19, in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 25 giugno sempre alle ore 19.00.

Questo l’ordine del giorno:

1. Elezioni amministrative del 10.06.2018. Insediamento Consiglio Comunale e convalida degli eletti.

2. Art.14 Statuto Comunale – Provvedimenti ai fini della eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale.-

3. Giuramento del Sindaco.-

4. Comunicazione composizione della Giunta Comunale.-

5. Nomina Commissione Elettorale – art.12 e ss. D.P.R. 223/1967.

Come potete vedere, ovviamente, il punto principale che verrà affrontato è proprio la giunta comunale, la quale verrà ufficializzata durante il Consiglio. Sagristani, ricordiamo, è stato rieletto alle ultime amministrative con una percentuale di consenso vicina all’80 per cento; per quello che è il suo quarto mandato da sindaco. Il leader della civica Sant’Agnello ha battuto nettamente i suoi avversari.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato in anteprima la possibilità di vedere come presidente del Consiglio Comunale un leader di minoranza: si tratta di Gennaro Rocco, candidato della lista civica Ora X, il quale potrebbe accettare un incarico a sorpresa.