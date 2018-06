Autobus in fiamme questa mattina a Sant’Agnello, in zona Colli di Fontanelle. Nei pressi di piazza Sagristani, un bus ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: per fortuna questi sono riusciti a domare l’incendio celermente. Traffico che ha ovviamente risentito della cosa. Ora la carcassa del mezzo è ancora ferma sul posto.