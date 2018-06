Sant’Agnello, Attilio Massa il super votato ed anche il più allegro.. Cosa chiederà a Sagristani? Ecco il video che gli abbiamo all’uscita della pizzeria di Zio Peppe in Piazza Mercato ( ottima pizza integrale , ndr ). Troviamo Attilio Massa , andrà a lui la super delega all’istruzione? “Non lo so decide il sindaco..” Ma allora Piergiorgio Sagristani ha fatto quadrare il cercio, sanati tutti i contrasti? “La squadra è sempre stata compatta..”, ma non lo crede nessuno neanche gli amici.. “Diciamo che passate le turbolenze a breve sarà tutto calomo…” E le deleghe? “La settimana prossima ci saranno le deleghe..”Intanto nessun incontro con il Moimento Cinque Stelle mentre ancora in forse la possibile presidenza del consiglio a Rocco. Amareggiata Anna Salustro “Io sono contenta del risultato ottenuto dal persone vere, non so gli altri”