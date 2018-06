Sant’Agnello. All’Oasi in Città divieto di ingresso per i passeggini

Alcuni cittadini hanno segnalato di essersi recati presso l’Oasi in Città di Sant’Agnello per permettere ai loro bambini di trascorrere qualche momento di gioco immersi nel verde ma, con loro grande stupore e disappunto, si sono visti negare l’accesso con i passeggini. All’esterno del parco non vi è nessun cartello che segnala un divieto del genere e non esiste alcuna ordinanza in tal senso ma, nonostante le proteste delle persone interessate, il custode ha proibito categoricamente l’accesso ai passeggini perché, a suo dire (sempre secondo quanto riferito dalle persone coinvolte nella diatriba), le ruote potrebbero spostare la ghiaia presente nei vialetti. Parliamo di un parco pubblico che dovrebbe essere fruibile tranquillamente da tutti, anche dai genitori con bimbi piccoli nei loro passeggini. Ma, secondo alcuni, questo tipo di normativa viene applicata in tutte le oasi gestite dal WWF – come quella di Sant’Agnello appunto – perché non vengono considerati alla stregua di semplici parchi pubblici. Se così fosse – il condizionale in questi casi è d’obbligo – sarebbe quantomeno auspicabile che all’esterno del parco venisse segnalato il divieto. Se poi tale divieto sia giusto o meno non sta a noi giudicarlo, ma sicuramente allontanerebbe molte persone dal parco.