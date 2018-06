Sant’Agnello al voto. Grillini fuori gioco – Sagristani non contestabile per esperienza e professionalità – ma lista formata da ideologie differenti tra di loro fino a poco tempo fa.

Considero chiusa la polemica con il movimento 5 stelle, primo perché non voglio buttarla sulla rissa verbale, ma soprattutto perché non vi è stata risposta a cui volevamo. Quindi E ‘ inutile continuare a polemizzare. Riguardo alla lista del sindaco uscente, devo rilevare che egli non è contestabile. Ciò in base al suo operato e alla sua professionalità, ma, la lista che si presenta alle elezioni non ha chiare identificazioni ideologiche. Presenta spaccature vecchie e presenti. Ad esempio candidati nella lista Orlando del 2013 sono oggi presenti nella lista del dott. Sagristani. Inoltre, ciò è avallato dalla circostanza che se noi non avessimo presentato la lista ora x, sarebbe stata corsa sfrenata a recuperare posizioni all’ interno. A me questo non appare modo di fare politica. Per cui chi non si è candidato ha fatto bene perché probabilmente non aveva le stesse idee 5 anni fa e non le ha nemmeno adesso. Quanto evidenziato non è un dettaglio ma il cuore del problema. I non candidati, se hanno la nostra stessa ideologia dovrebbero in teoria perorare la nostra causa. Questa è la logica. Per cui, stiamo assistendo solamente, se non fosse per la nostra presenza, ad una corsa sfrenata all’interno della maggioranza a chi finisce primo o secondo o terzo. La lista Ora X, presenta tutte persone che sono nuove al mondo politico, ma non sono lontane dallo stesso, inoltre seguono e conoscono i problemi della cittadina. Ad esempio 2 mesi fa il sottoscritto ha proposto una riformulazione della predisposizione strisce blu e oggi l’amministrazione ha ottemperato . Non mi interessa di chi fosse l’idea, ovvero la mia, l’importante è che sia stato fatto. Ciò rende merito almeno al fatto concreto. Questo è ciò che vogliamo, proporre laddove sfugga qualcosa di importante e non ci arrampichiamo agli specchi. Concludo dicendo che i cittadini che si recheranno al voto devono vedere bene la formazione delle liste e chiedersi il perché. Oggi a Sant’Aagnello, domani a Sorrento e in tutti i comuni d ‘italia. In ultimo riguardo le proposte, noi non possiamo promettere niente perché non abbiamo mai avuta la possibilità di far parte del consiglio comunale e non sappiamo come stanno le cose. Possiamo solo proporre, al momento, stimolare, ma non fare promesse inutili e non realizzabili. Vedremo se i cittadini capiranno o si faranno un clamoroso autogol , in quel caso non avranno il diritto di lamentarsi .

Avv Eugenio Marzuillo