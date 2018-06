Sant’Agnello al centro convegno su abusivismo edilizio . Oggi interessante convegno sull’abusivismo edilizio all’Msc Center di S.Agnello. Una problematica particolarmente sentita sul nostro territorio. L’evento, organizzato dall’avvocato Paola Astarita, ha consentito un confronto a più voci tra magistrati, giudici, avvocati e funzionari comunali. Un momento di incontro e dibattito veramente importante anche per definire indirizzi interpretativi su una tematica che riguarda la tutela del territorio e che ha anche notevoli ricadute sociali.

Importante parlare di abusivismo edilizio , di conseguenze e soluzioni, il convegno è stato anche condizionato dal maltempo

Chi c’era all’evento? Il sindaco di Sorrento Peppino Cuomo, defilato, poi quello di Massa Lubrense Balduccelli e altri amministratori della Penisola Sorrentina, le foto, come sempre, sono comunicative.. Massimo Coppola con Elefante e Raffaele Apreda, per esempio, ma allora la cordata al Comune di Sorrento c’è o no? Insomma Piergiorgio Sagristani oltre ad essere considerato il primo come possibile sindaco della Penisola Sorrentina, e anche papabile per la Regione Campania, dopo la provincia di Napoli, è sicuramente il più “social” fra i primi cittadini non solo della Penisola Sorrentina.. Ed è stato quasi completamente autodidatta, salvo le foto, che ovviamente non può farsi da solo, si gestisce i propri profili da facebook a instagram.. Complimenti!