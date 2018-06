Positano , Costiera amalfitana . Che bello vedere i piccoli campioni nostrani giocare, divertirsi e, perchè no, vincere.

La manifestazione era la prima edizione della Junior Cup Penisola Sorrentina manifestazione organizzata dall Atletico S.Agata di Massa Lubrense e svolta tra il Cerulli di Massa e il S.Liborio a Piano di Sorrento

In finale i ragazzi hanno battuto proprio i padroni di casa dell atletico s.agata

E il nostro Luigi Barba con 5 reti ha vinto il titolo di capocannoniere

Di Leva-Guarracino-Cuccaro-Ferraioli-Attanasio-Giudicianni-Barba-De Lucia.

All.Aiello Mimmo

Risultato 1-0 gol su punizione di Barba al 12 st

Ringraziamo il sempre presente Marco Attanasio per le info.. Complimenti campioni