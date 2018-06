San Vito Positano si dimette il Presidente Raffaele Casola, è l’anno peggiore della storia. Torniamo alle origini

Positano, Costiera amalfitana . Raffaele Casola, da anni presidente e legale rappresentante del San Vito Positano, ha annunciato l’abbandono di entrambe le cariche: “I motivi sono personali, non avevo più la possibilità di dare piena disponibilità e per non creare problemi ho deciso di fare un passo indietro. Non si tratta di una questione economica, è nostra premura continuare. Prima del mio addio abbiamo deciso di fare richiesta di ripescaggio e ci sono buone possibilità che lo accolgano. La società vuole continuare” afferma Casola.

Intanto questo è stato l’anno peggiore della storia. Dopo aver ottenuto i risultati massimi di sempre, grazie al mister Antonio Guarracino, che poi ha portato miracolosamente addirittura il Sorrento in serie D, con il suo allontanamento c’è stato il crollo.

Proprio la settimana fa una grande festa per i venti anni di una vittoria tutta positanese è un messaggio da cogliere, torniamo alle origini