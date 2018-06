San Vito Positano 1998 2018 i campioni venti anni dopo . Ieri sera i festeggiamenti per ricordare un anno memorabile per la cittadina della Costiera amalfitana “E’ stato un momento bellissimo – dice Antonio Palumbo -, ripercorrere un campionato straordinario fatto di una squadra e società che si è ritrovata insieme. Il calcio è fatto anche di questi valori , di solidarietà e di socialità”

Il Positano fu vincitore della Prima Categoria, nel girone con Pimonte, Cava de Tirreni e il Tramonti. La squadra della costa d’ Amalfi primeggiò su tutti dominando il campionato con ben 71 punti e un distacco di dieci punti sulla seconda Sant’Egidio Mont’Albino e quasi venti sulla terza Libertas Stabia

A essere presenti in questo momento a parte i giocatori, anche Vito Attanasio e Don Nello Russo , in ricordo di chi ha contribuito a quella vittoria ed ora festeggia in paradiso. Una grande vittoria quella, ma ancora più bello è vedere tutti riunirsi per festeggiare insieme. Questa è la vittoria migliore , quella dell’amicizia e solidarietà, di quello spirito di “squadra” , che sono valori alla base dello sport come modello di vista sana

Forza San Vito da Positanonews!