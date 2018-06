Salvatore Gagliano “Soddisfazione per il Sorrento pensare a un campo di calcio esterno, Positano può essere ripescato. “

Salvatore Gagliano nuovo presidente della FIGC Campania sta lavorando a pieno ritrmo. Lo ringraziamo perchè lo becchiamo a volo a Meta al bar Lauro e nonostante l’estemporaneità ci ha concesso di scambiare quattro chiacchiere . Intanto sul Sorrento “E’ una grande soddisfazione avere il Sorrento in serie D e gli auguro di ritornare ai fasti di un tempo” Gagliano ha trascorso una vita intera sui campi, prima come arbitro e poi come dirigente di Napoli e Salernitana. Nel suo curriculum figurano inoltre anche 13 anni da consigliere federale, in rappresentanza delle società meridionali della Lega Dilettanti, e la lunga esperienza in Procura federale. Ma è stato anche sindaco di Praiano in Costiera amalfitana, consigliere a Salerno e consigliere regionale, ma è anche albergatore. Insomma in doppia veste di sportivo e politico , oltre ad essere imprenditore, ha sicuramente competenza. Presidente il problema ora è il campo di calcio, la carenza di strutture “E’ un problema generale, ma per Sorrento si potrebbe ripensare la collocazione del campo di calcio esternamente al centro del paese, questa è una possibilità. Comunque di problemi ce ne sono ovunque anche in Costiera amalfitana penso al campo di Maiori per il Costa d’ Amalfi e per il San Vito Positano a Montepertuso”Il Positano è retrocesso purtroppo , si parla di ripescaggio, ma anche il Sant’Agnello vorrebbe ritornare “C’è la possibilità del ripescaggio e dipende dai punti e dalla storia della squadra”. Dunque , considerato che il San Vito Positano è stato retrocesso per un soffio e ha oltre mezzo secolo di storia una speranza c’è.. Vi terremo aggiornati