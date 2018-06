Salerno, scoprì tardi un tumore: medico sotto processo Un urologo del “Ruggi d’Aragona” deve rispondere di omicidio colposo

SALERNO – Diagnosticò tardivamente un tumore alla vescica. Sarà processato l’urologo G.M., in servizio all’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. L’ha deciso il gup Giovanna Pacifico che, accogliendo la richiesta del pm Elena Cosentino , lo ha rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. La vittima è un pensionato salernitano di 72 anni, Antonio Avallone , deceduto il 29 maggio dello scorso anno. Per l’accusa il paziente poteva essere salvato, se solo gli fosse stato diagnosticato per tempo un “carcinoma vescicale”. Invece, fin dai primi controlli medici all’ospedale di Salerno, avvenuti dalla seconda metà di dicembre di due anni fa, gli fu diagnosticata una patologia benigna. L’uomo presentava difficoltà gravi alla minzione e ricorrenti infezioni alle vie urinarie. E non gli furono effettuati i dovuti approfondimenti diagnostici, trattandosi di un paziente già in passato interessato da intervento chirurgico per la rimozione di un carcinoma prostatico. Per la Procura ci furono imprudenza, negligenza e grave imperizia da parte del medico finito a processo.

(m.l.) LA CITTA DI SALERNO