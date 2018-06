Salerno, pacco bomba ad un giovane collaboratore del sindaco di Montecorvino Rovella: potrebbe perdere le mani

Shock nel salernitano. A Montecorvino Rovella è stato infatti recapitato un pacco bomba a casa di un giovane avvocato, Giampiero Delli Bovi. Il 29enne, collaboratore stretto del nuovo sindaco Martino d’Onofrio, il quale è stato eletto pochi giorni fa, ha aperto un pacco che è esploso: ora è in gravi condizioni all’ospedale San Leonardo di Salerno e potrebbe perdere entrambe le mani. Non è in pericolo di vita. Delli Bovi è un avvocato civilista e lavora nello studio legale di D’Onofrio, è anche presidente del Forum dei Giovani di Montecorvino Rovella. Ora stanno indagando i Carabinieri.