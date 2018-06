Zona Salerno, nuovi sgravi fiscali per lavorare

Precisamente a Fisciano, comune famoso della provincia di Salerno in quanto ospita una delle Università principali del meridione, l’Università Degli Studi di Salerno, è stato indetto da parte dell’Amministrazione comunale un bando pubblico volto a premiare le aziende che assumeranno disoccupati tramite l’immissione di 75.000 euro.

Sgravi e contributi locali

Il sindaco della cittadina universitaria “Vincenzo Sessa” ha attivato in stretta collaborazione con l’ateneo un provvedimento consistente in sgravi fiscali per le imprese che assumono i disoccupati residenti nell’ambito del territorio di Fisciano a patto che la stipula del contratto sia a tempo indeterminato o di un periodo non inferiore ai tre mesi.

Le agevolazioni ci saranno sfruttando la formula del credito d’imposta sull’anno 2019. Con questa decisione sono entrati in vigore dei bonus sostanziosi pari a 2500 euro per l’assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato e pari a 500 euro per il lavoratore con regolare contratto della durata minima di 3 mesi.

Rinnovati, dunque, l’impegno e il lavoro sottoscritti dalla classe dirigente che ha come scopo quello di incrementare l’occupazione locale intervenendo in modo concreto nelle politiche e sfruttando i fondi comunali.

La tassazione purtroppo in questo momento in Italia è arrivata alle stelle e uno dei pochi metodi per disincentivare il lavoro in nero, ovvero senza regolare contratto, è quello di proporre alleggerimenti sulle tasse da pagare.