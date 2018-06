Salerno, lunghe code in tangenziale per lavori. Problemi per incidente sull’A2

Proseguono i problemi per chi si mette in viaggio sulle tangenziali di Salerno, soprattutto a causa dei continui lavori dalla fine di aprile. Ai lavori sullo svincolo di Fratte, stanno infatti seguendo i cantieri in direzione sud, verso Pontecagnano: nelle ore di punta, vengono a crearsi delle code per il restringimento della carreggiata, soprattutto per le auto che provengono dalla Salerno-Avellino, con paralisi fino agli ingressi autostradali per i paesi della Valle dell’Irno.

Incidente sull’A2

Questa mattina si è registrato un incidente sull’A2, poco prima dello svincolo di Pontecagnano Nord. Un tir ed un furgone si sono scontrati, con quest’ultimo che si è ribaltato, travolgendo anche una smart con due donne a bordo. La Croce Bianca di Battipaglia e i Vigili del fuoco hanno prontamente soccorso le malcapitate, mentre la Polizia ha regimentato il traffico. Le cause del sinistro sono ancora da accertare e le due donne, madre e figlia, sono ricoverate all’Ospedale Ruggi di Salerno: grave la madre 70enne, sotto osservazione la figlia 45enne.