Salerno. La polizia sventa il furto di un’auto

Nella mattinata odierna gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti hanno tratto in arresto C.A., di anni 57, originario della provincia di Salerno, pluripregiudicato resosi responsabile del tentato furto di un’autovettura in sosta in piazza De Crescenzo, nel quartiere Torrione. Gli agenti sono intervenuti prontamente in zona a seguito di una segnalazione al 112 NUE da parte di un cittadino che aveva notato una persona sospetta aggirarsi tra le auto in sosta, individuando e bloccando l’uomo rispondente alla descrizione fornita mentre, con alcuni attrezzi da scasso in suo possesso, stava tentando di forzare la portiera di un’automobile di tipo utilitaria. Dai successivi accertamenti, gli agenti rilevavano inoltre che l’uomo risultava gravato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Pertanto, dopo le formalità di rito, questi veniva tratto in arresto per tentato furto aggravato e per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida. Gli strumenti da scasso in suo possesso venivano sottoposti a sequestro.