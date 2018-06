Salerno. La polizia arresta per droga un giovane salernitano

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno hanno arrestato un giovane salernitano, T.M. di anni 25, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Sezione Volanti, coadiuvati dagli operatori della Squadra Cinofili Antidroga della Questura di Napoli, operavano una perquisizione domiciliare a carico del giovane, già arrestato ad aprile per spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di ingente quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana e sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti, allertati dalla reazione dei cani antidroga Dorian e Naik, rinvenivano nel vano adibito a ripostiglio una busta in cellophane contenente una grande quantità di sostanza erbacea in foglie ed infiorescenze secche di colore verde. Inoltre veniva rinvenuto nella camera da letto un contenitore in plastica con tracce di olio di cannabis, un estrattore utilizzato per l’estrazione dell’olio dalle piante di marijuana ed una busta in cellophane contenente tracce di sostanza erbacea. La sostanza erbacea, successivamente analizzata dalla Polizia Scientifica risultava essere marijuana per un peso complessivo di circa 400 gr. Dopo le formalità di rito il giovane veniva posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.